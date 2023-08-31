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إقتصاد
استقرار في سعر صرف الدولار.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
Lebanon 24
31-08-2023
|
03:13
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس التسعيرة نفسها.
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