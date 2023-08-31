Advertisement

إقتصاد

أرباح هذا المصرف تحطم الأرقام القياسية للبنوك العالمية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-08-2023 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1102685-638290780614881442.png
Doc-P-1102685-638290780614881442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد بنك يو بي إس "UBS" تسجيل أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق في تاريخ قطاع البنوك العالمي، في أول بيانات مالية للبنك السويسري منذ أن أكمل استحواذه على منافسه المنكوب "كريدي سويس" Credit Suisse، مؤكدا إتمام دمج الأعمال المحلية لمنافسه السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.
Advertisement

وقال البنك إن أرباح الربع الثاني التي لامست 29 مليار دولار، جاءت نتيجة للفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته مجموعة "يو بي إس" بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك "كريدي سويس"، وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه.

وكان المحللون توقعوا ربحاً صافياً قدره 12.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وقفز سهم بنك UBS بحوالي 5 بالمئة في مستهل جلسة تداولات اليوم بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني، لتصل بذلك أرباح السهم منذ بداية العام تتجاوز الـ 30 بالمئة، مما يجعله أفضل بنك أوروبي رئيسي من حيث القيمة.

ودفع بنك "UBS" مبلغاً مخفضاً قدره 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) للاستحواذ على بنك كريدي سويس في مارس.

وتدير مجموعة "UBS" الآن على ما يقرب من 5 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يمنحها فرصة للتفوق العالمي في مجال إدارة أموال الأثرياء.

ويستهدف البنك السويسري تحقيق وفورات في التكاليف تزيد عن 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.

وشهد UBS صافي تدفقات مالية جديدة بقيمة 16 مليار دولار في الربع الثاني. كما تباطأت التدفقات الخارجة من كريدي سويس إلى 39 مليار فرنك سويسري (44.4 مليار دولار).

وبعد نحو 3 أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، يركز الرئيس التنفيذي لـ UBS، سيرجيو إرموتي، على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاندماج على الإطلاق في قطاع البنوك على مستوى العالم.(سكاي نيوز)






تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:24 | 2023-08-31
07:06 | 2023-08-31
06:11 | 2023-08-31
03:13 | 2023-08-31
03:00 | 2023-08-31
02:00 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24