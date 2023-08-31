بـ80 مليون دولار.. مساعدة عسكرية أميركية لتايوان

أظهر إخطار تلقاه الكونغرس الأميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أقرت "اعتمادا عسكريا" لتايوان، وفق برنامج التمويل العسكري الخارجي المخصص عادة للدول ذات السيادة.

والإخطار الذي اطلعت عليه وكالة رويترز ، الأربعاء، يبلّغ لجانا في الكونغرس بنية وزارة الخارجية تخصيص ما يصل إلى 80 مليون دولار من مبالغ التمويل العسكري الخارجي، لدعم تايوان.

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وجاء في الإخطار: "التمويل العسكري الخارجي سيستخدم لتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن نفسها، من خلال قدرة دفاعية شاملة ومشتركة، وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية".

وأبدت وزارة الدفاع التايوانية "امتنانها"، لكن قالت إنها "لن تعلق بشأن تفاصيل المساعدة"، منوهة بـ"مساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة، وفق السياسات والقوانين القائمة". (الحرة)