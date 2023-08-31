"توتال" للطاقات في الإمارات تُعيّن "IPT" وكيلا "رسميا" لزيوت "Elf" في لبنان

رعى وزير الطاقة والمياه وليد فياض حفل توقيع تجديد اتفاقية تعيين IPT وكيلا "رسميا" لزيوت Elf في لبنان من قبل شركة توتال للطاقات في الإمارات العربية المتحدة، بحضور نائب المدير التنفيذي لتوتال إنرجيز في الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا، إيان لو بتي والرئيس التنفيذي لمجموعة Issa Group، الدكتور طوني عيسى ، والنائبين سيمون أبي رميا و زياد الحواط، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القنصل الفخري للبنان في ألمانيا المهندس مروان كلاب، المديرة السابقة للنفط في وزارة الطاقة السيدة أورور فغالي وفعاليات اقتصادية واعلامية ومسؤولين من الشركتين.

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وقع عن توتال للطاقات في الإمارات العربية المتحدة السيّد أدريان بيشونيه، مدير عام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان وعن IPT رئيس مجلس إدارة شركة IPT Group Holding المدير العام السيد زخيا عيسى.



في كلمته هنأ فياض كل من اي بي تي وتوتال انرجيز على شراكتهما الجديدة وأكد ان "وزارة الطاقة هي المرجعية العليا للقطاع النفطي في لبنان. وهي مؤتمنة على حسن سير العمل فيه خصوصا في هذه الظروف. لذلك فان الوزارة تثني وترعى انشاء شراكات مماثلة لاثرها المباشر والايجابي على تطوير القطاع وتحسين الاداء فيه".

وقال: "ان استمرار وجود الشركات النفطية العالمية في لبنان هو قيمة مضافة للشركات الوطنية التي تستفيد من قدراتها وتساعدها على تحسين نوعية البضاعة والخدمات التي تؤمنها وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى التقديمات والخدمات بشكل عام والتي يستفيد منها المستهلك اللبناني عموما".



بدوره اعتبر أدريان بيشونيه أنّ تجديد الشراكة مع أي بي تي يندرج في إطار إستراتيجية عالميّة لتطوير العلامة التجارية Elf التي نمت بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط".

وقال: "التاريخ المشترك والثقة والشغف والسعي للنمو هي كلمات تلخّص علامة Elf التجارية، وأهمية شراكتنا طويلة الأمد مع أي بي تي إلى جانب إلتزام توتال للطاقات المتين في لبنان".

أما عيسى فقد اشار الى أن "هذه الاتفاقية تندرج ضمن إطار شراكة أوسع نطاقا" بين توتال للطاقات و أي بي تي توجت بإعلان شراكة استراتيجية بين الشركتين في العام 2019 ونتج عنها تأسيس شركة Fuel Logistics SAL التي تتولى توريد المشتقات النفطية وأنشطة لوجستية متعددة في لبنان. وكان سبق لتوتال للطاقات أن عينت أي بي تي وكيلا" رسميا" لزيوت Elf في لبنان منذ العام 2011".

وأضاف: "يأتي تجديد هذه الإتفاقية في إطار شراكة جديدة تتم للمرة الأولى مع توتال للطاقات في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر المركز الإقليمي لزيوت توتال للطاقات وزيوت Elf في المنطقة، ولكونها تملك وتدير في دبي رابع أكبر مصنع للزيوت لتوتال للطاقات في العالم".

وختم قائلا إن "هذه الشراكة التي تتم تحت شعار "تجديد شراكة التميز"، هي مناسبة للتأكيد مجددا" على تجديد القيم المشتركة التي تجمع بين الشركتين، والإيمان المشترك بقدرات القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي والمساهمة في تجاوز الأزمات التي يعاني منها البلد".