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إقتصاد
الأسهم الأميركية ترتفع بعد آمال بانتهاء رفع الفائدة
Lebanon 24
31-08-2023
|
12:47
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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية خلال الساعة الأولى من التداولات، الخميس، بعد توافق قراءة التضخم التي طال ترقبها مع التوقعات، ما يحيي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما ينهي دورة التشديد النقدي.
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وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة على أساس سنوي بنسبة 4.2 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
وعلى أساس شهري، بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري 0.2 بما يتفق مع التوقعات أيضا.
وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34987.70 نقطة.
في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 0.58 بالمئة على مستوى 14098.20 نقطة. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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