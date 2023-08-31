Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأميركية ترتفع بعد آمال بانتهاء رفع الفائدة

Lebanon 24
31-08-2023 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1102833-638291023518234362.PNG
Doc-P-1102833-638291023518234362.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية خلال الساعة الأولى من التداولات، الخميس، بعد توافق قراءة التضخم التي طال ترقبها مع التوقعات، ما يحيي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما ينهي دورة التشديد النقدي.
Advertisement

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة على أساس سنوي بنسبة 4.2 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وعلى أساس شهري، بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري 0.2 بما يتفق مع التوقعات أيضا.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34987.70 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 0.58 بالمئة على مستوى 14098.20 نقطة. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2023-08-31
12:00 | 2023-08-31
11:50 | 2023-08-31
10:03 | 2023-08-31
10:00 | 2023-08-31
09:38 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24