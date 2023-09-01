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إقتصاد
للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب
Lebanon 24
01-09-2023
|
02:20
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تتجه أسعار الذهب على ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على واحد بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار.
ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يوليو وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في الربع الثاني.
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وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو ثلاثة بالمئة بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، إذ عزز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
ويميل الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.98 دولار. ورغم ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1222.90 دولار.
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