اليكم ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.