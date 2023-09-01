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إقتصاد
اليكم ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
01-09-2023
|
02:56
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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