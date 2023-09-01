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إقتصاد

استقرار أسهم أوروبا مع تعادل أثر مكاسب الطاقة

Lebanon 24
01-09-2023 | 12:00
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع معادلة الدعم الذي قدمته أسهم شركات الطاقة والتعدين لأثر الضغوط من أداء ضعيف لسهمي أوروبيس الألمانية لإنتاج النحاس بعد تحذير بشأن الأرباح وفولكسفاغن إثر خفض لتوصية السهم.
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واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.9 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2% مع هبوط سهم أوروبيس 18% بعد أن قالت أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا إنها لن تحقق الأرباح التي توقعتها للعام بأكمله، وفق رويترز.

لكن أسهم قطاع التعدين ارتفعت 0.7% بعد رصد زيادة في معظم أسعار المعادن الأساسية.

وزادت أسهم قطاع النفط والغاز 1.6% مع صعود أسعار الخام بسبب شح الإمدادات والتوقعات بأن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام. (العربية) 

المصدر: العربية
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