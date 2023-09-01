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إقتصاد

الأخطاء كثيرة... الذكاء الاصطناعي يُورّط شركة عملاقة

Lebanon 24
01-09-2023 | 11:00
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أوقفت شركة "Gannett" الأميركية العملاقة مؤقتاً استخدام الذكاء الاصطناعي بعد أن تعرضت للسخرية الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق موقع "Business Insider".

وفي التفاصيل كانت "Gannett"، التي تمتلك مئات الصحف المحلية في الولايات المتحدة، تقوم بتجربة أداة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في كتابة القصص الإخبارية عن النشاط الرياضي "LedeAI".
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إلا أن الأخيرة ارتكبت أخطاء عدة بالمقالات، بينها في "The Columbus Dispatch".

وسرعان ما أشار القراء إلى أن العديد من هذه المقالات تفتقر للتفاصيل الأساسية ومكتوبة بشكل سيئ وكأن من كتبها ليس لديه معرفة فعلية بالرياضة. (العربية)

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