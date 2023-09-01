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إقتصاد

أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. هذا ما بلغه برميل "الخام"

Lebanon 24
01-09-2023 | 12:00
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة، اليوم.

وصعد برميل الخام الأميركي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 تشرين الثاني 2022.

وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7% إلى 85.05 دولار للبرميل.
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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.42% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.
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