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إقتصاد
أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. هذا ما بلغه برميل "الخام"
Lebanon 24
01-09-2023
|
12:00
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة، اليوم.
وصعد برميل الخام الأميركي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 تشرين الثاني 2022.
وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7% إلى 85.05 دولار للبرميل.
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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.42% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.
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