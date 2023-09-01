أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. هذا ما بلغه برميل "الخام"

Advertisement

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة، اليوم.وصعد برميل الخام الأميركي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 تشرين الثاني 2022.وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7% إلى 85.05 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.42% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.