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إقتصاد

الروبل الرقمي يدخل حيز التطبيق

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:03
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أعلنت النائبة الأولى لرئيسة البنك المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، أن 13 بنكا روسيا بدأت تنفيذ عمليات بالروبل الرقمي.

وأكدت سكوروبوغاتوفا للصحافيين ان "تلك البنوك الـ13 بدأت بالفعل في تقديم خدمة لعملائها لفتح محفظة بالروبل الرقمي وإجراء العمليات"، مضيفة: "لقد أجرينا بالفعل آلاف العمليات والتحويلات، ولدينا بالفعل عمليات دفع في مؤسسات التجارة والخدمات بالروبل الرقمي".
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وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إطلاق الروبل الرقمي وإنشاء منصة إلكترونية بهذا الشأن، ونُشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

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