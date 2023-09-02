أسرع من المتوقع.. اقتصاد هذه الدولة الأوروبية يعود لمستويات ما قبل كوفيد

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استطاع الاقتصاد البريطاني من استعادة مستويات ما قبل كوفيد 2021 خلافا لتقديرات سابقة أفادت ان إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم الى فوق هذا المستوى، بحسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء.وقال المكتب في تقرير نشر أمس الجمعة إنه تمت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي "ورفعه بواقع 1.1 نقطة مئوية لبلوغ ارتفاع نسبته 8.7 بالمئة.وكان قد انخفض أقل من المتوقع في 2020، بنسبة 10.4 بالمئة، مقابل 11 بالمئة حسب التقدير السابق، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء في تقرير نشر أمس الجمعة.والنتيجة أن مكتب الإحصاء يقدر بأن إجمالي الناتج الداخلي كان "أعلى بنسبة 0.6 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد في الفصل الرابع من 2021" فيما كان معهد الاحصاء يعتقد حتى الآن انه كان في تلك الفترة أقل بنسبة 1,2 بالمئة.وكان مكتب الاحصاء الوطني يقدر سابقا أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل كوفيد إلا قبل بضعة أشهر في أرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة مع دول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.وكتب وزير المالية البريطاني جيريمي هانت على منصة إكس أن الاقتصاد البريطاني "سجل بالواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان".وشدد على أن "الخطاب التراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطويل هو ببساطة خاطئ".(سكاي نيوز)