30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسرع من المتوقع.. اقتصاد هذه الدولة الأوروبية يعود لمستويات ما قبل كوفيد
Lebanon 24
02-09-2023
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استطاع الاقتصاد البريطاني من استعادة مستويات ما قبل كوفيد 2021 خلافا لتقديرات سابقة أفادت ان إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم الى فوق هذا المستوى، بحسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء.
Advertisement
وقال المكتب في تقرير نشر أمس الجمعة إنه تمت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي "ورفعه بواقع 1.1 نقطة مئوية لبلوغ ارتفاع نسبته 8.7 بالمئة.
وكان قد انخفض أقل من المتوقع في 2020، بنسبة 10.4 بالمئة، مقابل 11 بالمئة حسب التقدير السابق، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء في تقرير نشر أمس الجمعة.
والنتيجة أن مكتب الإحصاء يقدر بأن إجمالي الناتج الداخلي كان "أعلى بنسبة 0.6 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد في الفصل الرابع من 2021" فيما كان معهد الاحصاء يعتقد حتى الآن انه كان في تلك الفترة أقل بنسبة 1,2 بالمئة.
وكان مكتب الاحصاء الوطني يقدر سابقا أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل كوفيد إلا قبل بضعة أشهر في أرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة مع دول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.
وكتب وزير المالية البريطاني جيريمي هانت على منصة إكس أن الاقتصاد البريطاني "سجل بالواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان".
وشدد على أن "الخطاب التراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطويل هو ببساطة خاطئ".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
14:27 | 2023-09-01
01/09/2023 02:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات باغلاق مصرف
Lebanon 24
توقعات باغلاق مصرف
02:45 | 2023-09-02
02/09/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
11:33 | 2023-09-01
01/09/2023 11:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
02:12 | 2023-09-02
02/09/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
15:23 | 2023-09-01
01/09/2023 03:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:22 | 2023-09-02
الدولار يتراجع.. هذه تسعيرته صباحا في السوق الموازية
03:36 | 2023-09-02
روسيا تدخل قائمة أكبر مصدري القمح إلى البرازيل
02:49 | 2023-09-02
"موديز" ترفع توقعات النمو الأميركي وتخفض تقديراتها للصين.. إليكم التفاصيل
02:45 | 2023-09-02
توقعات باغلاق مصرف
01:57 | 2023-09-02
"نظريات مؤامرة" هزت بريطانيا.. قصة الملياردير المصري محمد الفايد
23:00 | 2023-09-01
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. هؤلاء هم المستفيدون
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
02/09/2023 15:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
02/09/2023 15:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
02/09/2023 15:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24