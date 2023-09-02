30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار يتراجع.. هذه تسعيرته صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
02-09-2023
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف دولار في السّوق الموازية صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.
وسجّل سعر صرف الدولار مساء أمس الجمعة تسعيرة تراوحت ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
02/09/2023 15:06:05
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة من سوق الدولار.. هكذا تحرّك مصرف لبنان مؤخراً!
Lebanon 24
آخر معلومة من سوق الدولار.. هكذا تحرّك مصرف لبنان مؤخراً!
02/09/2023 15:06:05
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
منصوري: مصرف لبنان لن يُغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار كما أنه لن يقوم بطباعة العملة الوطنية والأساس هو تفعيل الجباية وغيرها من الوسائل منها ضبط مرافق الدولة بشكلٍ أساسي
Lebanon 24
منصوري: مصرف لبنان لن يُغطي عجز الدولة لا بالليرة ولا بالدولار كما أنه لن يقوم بطباعة العملة الوطنية والأساس هو تفعيل الجباية وغيرها من الوسائل منها ضبط مرافق الدولة بشكلٍ أساسي
02/09/2023 15:06:05
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: سيتمّ دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: سيتمّ دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار
02/09/2023 15:06:05
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
14:27 | 2023-09-01
01/09/2023 02:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات باغلاق مصرف
Lebanon 24
توقعات باغلاق مصرف
02:45 | 2023-09-02
02/09/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم قائمة جديدة بأسعار الإنترنت في لبنان
11:33 | 2023-09-01
01/09/2023 11:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
02:12 | 2023-09-02
02/09/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
15:23 | 2023-09-01
01/09/2023 03:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2023-09-02
أسرع من المتوقع.. اقتصاد هذه الدولة الأوروبية يعود لمستويات ما قبل كوفيد
03:36 | 2023-09-02
روسيا تدخل قائمة أكبر مصدري القمح إلى البرازيل
02:49 | 2023-09-02
"موديز" ترفع توقعات النمو الأميركي وتخفض تقديراتها للصين.. إليكم التفاصيل
02:45 | 2023-09-02
توقعات باغلاق مصرف
01:57 | 2023-09-02
"نظريات مؤامرة" هزت بريطانيا.. قصة الملياردير المصري محمد الفايد
23:00 | 2023-09-01
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. هؤلاء هم المستفيدون
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
02/09/2023 15:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24