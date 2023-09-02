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إقتصاد

الدولار يتراجع.. هذه تسعيرته صباحا في السوق الموازية

Lebanon 24
02-09-2023 | 04:22
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سجّل سعر صرف دولار في السّوق الموازية صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.

وسجّل سعر صرف الدولار مساء أمس الجمعة تسعيرة تراوحت ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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