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إقتصاد

وول ستريت تسجل مكاسب أسبوعية وسط توقعات بتثبيت الفائدة

Lebanon 24
02-09-2023 | 12:00
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا في تعاملات الجمعة بعد أن عززت قفزة في البطالة التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما تراجعت أسهم شركات البث بسبب نزاع بين "ديزني" و"تشارتر للاتصالات".
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وجاء في تقرير لوزارة العمل أن معدل البطالة ارتفع في آب إلى 3.8%، بينما تباطأت زيادة الأجور. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع على الرغم من تعديل بيانات تموز بالخفض إلى 157 ألف وظيفة إضافية.

وتضاف البيانات إلى مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة تفيد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يحقق انتصارا في معركته ضد التضخم وعززت التوقعات بأن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، وفق ما نقلته "رويترز".

وانخفضت أسهم "والت ديزني" و"تشارتر للاتصالات" بعد سجال شديد بين الشركتين بشأن اتفاق توزيع لم يتم حسمه بعد أن توقف بث عدة قنوات من بينها إي.إس.بي.إن أمس الخميس لعملاء خدمة "سبكترم" لشركة "تشارتر".

وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 0.02% إلى 14031.82 نقطة، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية نحو 3.25%. (العربية) 

المصدر: العربية
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