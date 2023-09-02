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إقتصاد

بتكوين تتراجع وتسجل ثاني خسارة شهرية على التوالي

Lebanon 24
02-09-2023 | 12:59
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تراجعت عملة بتكوين المشفرة بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، لتسجل ثاني خسائر شهرية على التوالي خلال آب.

وتزامن مع تراجع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وحركة بيع في أسواق الأسهم والسندات.
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ولم تتفاعل البتكوين بشكل كاف مع الانتصار القضائي الذي حققته Grayscale والذي قد يسهم في إصدار أول صندوق متداول للبتكوين.

وفشلت البتكوين في إيجاد أرضية صلبة في الصيف الجاري، بعدما حققت مكاسب بنحو 80% في النصف الأول من العام.

وعلى الرغم من خسائر تموز وآب، ارتفعت البتكوين بنحو 54% منذ بداية العام الجاري.

ولم تكن البتكوين العملة المشفرة الوحيدة التي تكبدت خسائر الشهر الماضي، إذ شهدت كل من إيثريوم ودوغكوين عمليات بيعية.
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