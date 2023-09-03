اليابان تقدم 100 مليون دولار للأردن ضمن قرض تنموي ميسر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه تم توقيع اتفاقيتين مع اليابان توفر طوكيو بموجبهما 100 مليون دولار من القرض التنموي الميسر للأردن، واتفاقية توفر 6 ملايين دولار لدعم قطاع المياه.



وأضاف الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، بعد ترؤسهما الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني، إن الجانبين بحثا التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتنمية فضلاً عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

Advertisement