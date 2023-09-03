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إقتصاد

غلوبال للاستثمار الإماراتية تستحوذ على حصة من إيسترن كومباني

Lebanon 24
03-09-2023 | 16:01
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قال مجلس الوزراء المصري إن شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية وقعت اتفاقا، الأحد، للاستحواذ على 30 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

وأضاف المجلس في بيان أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 625 مليون دولار تأتي "تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات".
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وحضر توقيع الاتفاقية محمد معيط، وزير المالية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبنى القاسمي، ممثلة شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وقال وزير قطاع الأعمال المصري إنه "بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30 في المئة من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار أميركي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (19,336,625,000 جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع".

وتابع: "تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة".

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9 في المئة من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
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