28
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد صمودها أمام الساعات الذكية.. هل يهدد الفرنك القوي الساعات السويسرية؟
Lebanon 24
04-09-2023
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن صناع الساعات الفاخرة في سويسرا، الذين صمدوا أمام صعود الساعات الذكية والجائحة وأعلى معدلات التضخم منذ عقود، سيواجهون تحديا جديدا قد يهدد أرباح هذه الصناعة ألا وهو قوة الفرنك.
وقال الرؤساء التنفيذيون للعلامات التجارية للساعات، بما في ذلك أوريس ودوكسا وموريس لاكروا، إن الأرباح الهامشية التي تم تحقيقها جراء ارتفاع الأسعار العام الماضي قد تلاشت تماما حيث تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى نحو 88 سنتيما سويسريا في عام 2022، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
Advertisement
وأضاف الرؤساء التنفيذيون أن توقيت ارتفاع العملة السويسرية أسوأ ما يكون، لأنه يأتي في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على الساعات السويسرية عقب طفرة غير مسبوقة.
وقال رولف ستودر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوريس إس ايه، التي يبلغ سعر ساعتها "بروبيلوت كيرميت" 4400 فرنك (4979 دولارا) ، والتي أصبحت من أكثر الساعات مبيعا، إن "تراجع الدولار عند 88 سنتيما سويسريا، في الواقع مشكلة. وهذا تراجع كبير عندما تكون الولايات المتحدة هي أكبر سوق لك."
ومع استمرار وجود مخاطر التضخم، لا يزال من المتوقع أن يواصل البنك المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة، مما يجعل المحللين يتوقعون ارتفاع قيمة الفرنك أمام الدولار بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.
ويعتبر الفرنك السويسري من أكثر العملات استقرارًا في العالم، لذا فهو يعد من أصول الملاذ الآمن. وهذا يعني أن الطلب على الفرنك السويسري يتزايد في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي أو الاضطرابات الجيوسياسية أو الأوبئة أو الحروب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
Lebanon 24
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
04:30 | 2023-09-03
03/09/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
00:06 | 2023-09-04
04/09/2023 12:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها
Lebanon 24
العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها
09:32 | 2023-09-03
03/09/2023 09:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. حدث يتكرر للأسبوع الثاني (فيديو)
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. حدث يتكرر للأسبوع الثاني (فيديو)
14:19 | 2023-09-03
03/09/2023 02:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها بالمايوه على البحر... شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها بالمايوه على البحر... شاهدوا كيف بدت (صورة)
06:34 | 2023-09-03
03/09/2023 06:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:52 | 2023-09-04
وسط استمرار ضعف الطلب العالمي.. صادرات ألمانيا تتراجع في تموز
02:59 | 2023-09-04
فيتول: إمدادات النفط العالمية ستتحسن بفضل صيانة المصافي
02:34 | 2023-09-04
اقتصاد الفضاء.. باب استثمار جديد تتنافس عليه الحكومات والشركات
02:30 | 2023-09-04
الدولار يحافظ على استقراره.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
01:44 | 2023-09-04
زاخاروفا تصف مساعي اميركا لتجميد الأصول الروسية بـ"السرقة"
00:00 | 2023-09-04
نقص العمالة يضرب 5 قطاعات حيوية في أميركا
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
04/09/2023 11:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
04/09/2023 11:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
04/09/2023 11:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24