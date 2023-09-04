أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تسعى للحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام أكثر من مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا.



وقالت النائبة الأولى للمدعي العام ليزا موناكو لشبكة "سي بي إس": "نسعى للحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام هذه الأصول لصالح شعب أوكرانيا".

Advertisement



وفي وقت سابق، قال مستشارو الأمن القومي في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا إن الأصول الروسية في بلدانهم، ستبقى مجمدة حتى "تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا". وقالت النائبة الأولى للمدعي العام ليزا موناكو لشبكة "سي بي إس": "نسعى للحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام هذه الأصول لصالح شعب أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال مستشارو الأمن القومي في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا إن الأصول الروسية في بلدانهم، ستبقى مجمدة حتى "تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".



وأعلن البيت الأبيض مؤخرا، أن الأصول الروسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا عن "الأضرار التي لحقت بها".



وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روسا في الدول الغربية.



من جهتها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الأموال الخاصة فحسب، وإنما أصول الدولة الروسية أيضا. (RT)