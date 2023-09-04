الدولار يحافظ على استقراره.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الواحد، وهي التسعيرة ذاتها التي أقفل عليها الدولار مساء أمس.



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