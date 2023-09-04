30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
فيتول: إمدادات النفط العالمية ستتحسن بفضل صيانة المصافي
Lebanon 24
04-09-2023
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، إن إمدادات النفط العالمية من المتوقع أن تتحسن خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بسبب صيانة المصافي، لكن إمدادات الخام عالي الكبريت ستظل منخفضة.
Advertisement
وأضاف هاردي خلال "مؤتمر أبيك" أن الاقتصادات المنتجة للخام عالي الكبريت ستظل في وضع أفضل من الاقتصادات المنتجة للخام منخفض الكبريت بفضل التخفيضات التي تطبقها مجموعة أوبك+ وعدم وجود كميات كافية من الخام عالي الكبريت لتداولها.
وتابع "بفضل تخفيضات أوبك+ لا توجد إمدادات كافية (من الخام عالي الكبريت) لكل هذه المصافي في الهند والكويت وجازان وعمان والصين".
وقال "يريدون جميعا شراء نفط عالي الكبريت، لكنه ليس من إمدادات الغرب وإنما يأتي بشكل أساسي من الخليج العربي. يوجد الكثير من العملاء لكن لا توجد مواد كافية".
وقال هاردي أيضا إن أسعار خام برنت ظلت "مستقرة" وتراوحت بين 72 و88 دولارا للبرميل لنحو عام، مضيفا أن تقلب الأسعار يأتي من سوق المنتجات وليس الخام.
وتابع "التقلب يأتي من المنتجات لأن الطاقة الإنتاجية للتكرير محدودة للغاية. أغلقت الكثير من المصافي خلال جائحة كوفيد والغرب لا يملك القدرة على تصنيع المنتجات التي يحتاجها بينما تتجه الصادرات الروسية إلى آسيا الآن".
كما شدد الرئيس التنفيذي لفيتول، راسل هاردي على أن العقوبات الغربية على روسيا أدت إلى تقوية الروابط بين بلدان مجموعة بريكس.
وتعافت أسعار الخام العالمية في الشهرين الماضيين وتجاوزت 80 دولارا للبرميل، بعدما قررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، زيادة تخفيضات الإمدادات.
وبحسب وكالة رويترز، يتوقع محللون أن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الإضافية البالغة مليون برميل يوميا لرابع شهر في تشرين الأول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
00:06 | 2023-09-04
04/09/2023 12:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها
Lebanon 24
العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها
09:32 | 2023-09-03
03/09/2023 09:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. حدث يتكرر للأسبوع الثاني (فيديو)
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. حدث يتكرر للأسبوع الثاني (فيديو)
14:19 | 2023-09-03
03/09/2023 02:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها بالمايوه على البحر... شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها بالمايوه على البحر... شاهدوا كيف بدت (صورة)
06:34 | 2023-09-03
03/09/2023 06:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي 5 أشخاص به... مرض نادر وخطير ينتشر كيف ينتقل إلى البشر؟
Lebanon 24
تُوفي 5 أشخاص به... مرض نادر وخطير ينتشر كيف ينتقل إلى البشر؟
08:12 | 2023-09-03
03/09/2023 08:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:28 | 2023-09-04
من دون طرح مناقصات... مصر تشتري نحو نصف مليون طن من "القمح الروسي"
03:52 | 2023-09-04
وسط استمرار ضعف الطلب العالمي.. صادرات ألمانيا تتراجع في تموز
02:34 | 2023-09-04
اقتصاد الفضاء.. باب استثمار جديد تتنافس عليه الحكومات والشركات
02:30 | 2023-09-04
الدولار يحافظ على استقراره.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
01:44 | 2023-09-04
زاخاروفا تصف مساعي اميركا لتجميد الأصول الروسية بـ"السرقة"
00:28 | 2023-09-04
بعد صمودها أمام الساعات الذكية.. هل يهدد الفرنك القوي الساعات السويسرية؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
04/09/2023 13:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
04/09/2023 13:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
04/09/2023 13:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24