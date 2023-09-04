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إقتصاد

التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات

Lebanon 24
04-09-2023 | 12:00
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أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94% في آب متجاوزاً التوقعات ومرتفعاً للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
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وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09% على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49% في الشهر السابق.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9% والتضخم الشهري 7.0%. وفي تموز كان الرقم السنوي 47.83%.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى ستوى له في 24 عاماً عند 85.51% في تشرين الأول الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 5.89% على أساس شهري في آب، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41% وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي. (العربية) 
المصدر: العربية
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