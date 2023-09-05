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إقتصاد
الدولار يحافظ على استقراره.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
05-09-2023
|
02:55
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89400 و89700 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل التسعيرة نفسها مساء أمس
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