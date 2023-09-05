وزارة الصناعة حدّدت سعر طن الترابة

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حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء 5/9/2023 ولغاية الثلثاء 12/9/2023 ضمناً.وأشارت إلى أن "السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة".وستحدد الوزارة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا.