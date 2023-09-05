Advertisement

إقتصاد

وزارة الصناعة حدّدت سعر طن الترابة

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1104274-638295062969135582.jpg
Doc-P-1104274-638295062969135582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء 5/9/2023 ولغاية الثلثاء 12/9/2023 ضمناً.
وأشارت إلى أن "السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة".
Advertisement
وستحدد الوزارة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:30 | 2023-09-05
06:00 | 2023-09-05
04:02 | 2023-09-05
02:55 | 2023-09-05
02:30 | 2023-09-05
02:05 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24