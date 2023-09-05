30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزارة الصناعة حدّدت سعر طن الترابة
Lebanon 24
05-09-2023
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء 5/9/2023 ولغاية الثلثاء 12/9/2023 ضمناً.
وأشارت إلى أن "السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة".
Advertisement
وستحدد الوزارة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ50 ألف ليرة في هذه الأماكن.. "لحقوا حالكن"!
Lebanon 24
الدولار بـ50 ألف ليرة في هذه الأماكن.. "لحقوا حالكن"!
14:32 | 2023-09-04
04/09/2023 02:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع
Lebanon 24
الموت يُؤلم خبير الأعشاب زين الأتات.. إبنه الشاب علي تُوفي مساء اليوم بعد تعرّضه لحادث سير مروّع
13:18 | 2023-09-04
04/09/2023 01:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. تعرفوا إلى رابح أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان تعدّت الـ36 ملياراً
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. تعرفوا إلى رابح أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان تعدّت الـ36 ملياراً
12:47 | 2023-09-04
04/09/2023 12:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم خبيث.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتعرّض لنزيف حاد بعد عملية استئصال ورم خبيث.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
08:03 | 2023-09-04
04/09/2023 08:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
03:20 | 2023-09-05
05/09/2023 03:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:30 | 2023-09-05
أحداث النيجر تفتح أعين الأسواق على "استثمار من ذهب"
06:00 | 2023-09-05
إعادة إحياء بورصة بيروت.. الفرصة المنشودة
04:02 | 2023-09-05
ثقة الشركات في الإمارات تصل لأعلى مستوياتها في 3 سنوات.. اليكم آخر المؤشرات
02:55 | 2023-09-05
الدولار يحافظ على استقراره.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
02:30 | 2023-09-05
بعد انتهاء "صيرفة".. قريباً منصة جديدة للتداول بالدولار هل سيُكتب لها النجاح؟
02:05 | 2023-09-05
تراجع في أسعار المحروقات وارتفاع بسعر قارورة الغاز.. اليكم الجدول صباح اليوم
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
05/09/2023 13:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
05/09/2023 13:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
05/09/2023 13:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24