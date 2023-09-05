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إقتصاد
دولة خليجية تنتج 223 مليون برميل من النفط في 7 أشهر
Lebanon 24
05-09-2023
|
12:00
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بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر تموز 2023م نحو 178 مليونًا و956 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 80.5 دولار أميركي، بينما شكّل إنتاج النفط 223 مليونًا و544 ألفًا و500 برميل.
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وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 1.5 %ليبلغ 174 مليونًا و642 ألفًا و500 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 6.6 %مسجلًا 48 مليونًا و902 ألف و100 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و54 ألفًا و500 برميل حتى نهاية شهر تموز الماضي.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط العُماني بإجمالي صادرات بلغت 163 مليونًا و167 ألفًا و900 برميل تلتها اليابان بـ 5 ملايين و845 ألفًا و400 برميل ثم الهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل وكوريا بمليون و951 ألفًا و600 برميل، في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 5 ملايين و275 ألفًا و100 برميل وفق وكالة الأنباء العمانية. (العربية)
المصدر: العربية
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