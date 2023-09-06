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إقتصاد
بالتفاصيل.. إيلون ماسك اقترض مليار دولار من "سبيس إكس" للاستحواذ على "تويتر"
Lebanon 24
06-09-2023
|
00:19
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، طلب من شركة صناعة الصواريخ، قرضا بمليار دولار، في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي تغير اسمها لاحقا إلى "إكس".
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وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق راجعتها، إن "سبيس إكس وافقت على منح ماسك القرض، الذي كان مدعوما ببعض أسهمه في الشركة خلال تشرين الأول"، وهو الشهر الذي استحوذ فيه على تويتر، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن ماسك سدد مليار دولار مع الفوائد لشركة "سبيس إكس" في تشرين الثاني من العام ذاته، من دون أن تحدد سبب طلبه للقرض.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن "القرض غير العادي" يعد أحدث مثال على كيفية قيام أغنى رجل في العالم، بجمع الأموال من إمبراطورية شركاته، دون الاضطرار إلى التخلي عن الأسهم بشكل دائم.
ويعد ماسك أكبر مساهم في "سبيس إكس"، حيث يسيطر على 42 بالمئة من الأسهم وما يقرب من 79 بالمئة من قوة التصويت فيها اعتبارا من مارس، وفقا لإيداع "سبيس إكس" لدى لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية.
المصدر: الحرة
إقتصاد
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