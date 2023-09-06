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إقتصاد
قيمة "مانشستر يونايتد" تتراجع بأكثر من 629 مليون دولار
Lebanon 24
06-09-2023
|
14:00
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تراجعت قيمة نادي "مانشستر يونايتد" في بورصة نيويورك بأكثر من 629 مليون دولار بعد تقرير يفيد بأن عائلة غليزر المالكة للنادي قررت عدم البيع.
وكان مُلّاك النادي قد أعلنوا قبل تسعة أشهر أن بيع النادي بأكمله من بين الخيارات الموضوعة في الاعتبار كجزء من المراجعة الاستراتيجية للنادي، إضافة إلى أنهم سيسحبون أسهم النادي من السوق على أن يحاولوا البيع مجددًا في 2025، بحسب تقرير صحافي.
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ووصلت القيمة السوقية لشركة "يونايتد"، وهي قيمة الشركة في البورصة، إلى 3.15 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 18.22%، وكانت عائلة غليزر قيمت نادي "مانشستر يونايتد" في وقت سابق من العام الحالي بـ6 مليارات جنيه إسترليني. (العربية)
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