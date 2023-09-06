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إقتصاد

خبر حزين لعشاق "آيفون"... توقعات بزيادة أسعار الهواتف!

Lebanon 24
06-09-2023 | 09:06
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يتوقع محللون أن ترفع شركة أبل أسعار أجهزة آيفون بحوالي 100 دولار عندما تكشف أحدث أجهزتها "آيفون 15" الأسبوع المقبل.
 
ووصف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأمر بأنه "اختبار" من أبل لمستخدمي أجهزتها لمعرفة ما سيدفعونه مقابل آيفون، في خطوة تهدف لتعزيز إيرادات الشركة وسط تباطؤ الطلب العالمي على أجهزة الهواتف الخلوية الذكية.
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خلال السنوات الماضية استطاعت الشركة أن تعزز إيراداتها وأرباحها من سوق الأجهزة الذكية، وهو ما سيغطي تكاليف مكونات آيفون التي زادت بسبب التضخم.
ويحذر محللون من أن استراتيجية زيادة أسعار آيفون "ستصل قريبا إلى مستوياتها القصوى" بحسب الصحيفة.
وسيكون التحدي أمام أبل في إقناع المستخدمين بأن المزايا والتحديثات في أجهزة آيفون تستحق دفع الزيادة في أسعارها، إذ يتوقع أن يحتوي الإصدار الجديد على غلاف من التيتانيوم ومعالجات فائقة السرعة.
جوش لويتز، من شركة "كونسيمور إنتيلجنس بارتنرز" قال لول ستريت جورنال إن "المتخصصين وصلوا إلى نقطة التشبع.. لا أعتقد أن هناك الكثر من المستخدمين الجدد لأجهزة آيفون المتقدمة".


في شهر ايلول يكون الوقت المناسب لشراء أجهزة "آيفون الجديدة"، وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
 
المدير المالي في أبل، لوكا مايستري كان قد كشف اب الماضي أن "سوق الهواتف الذكية شهد تراجعا خلال الربعين الأخيرين في الولايات المتحدة".
ومنذ 2019 زادت إيرادات الشركة بأكثر من 44 في المئة، إذ بلغت أكثر من 205 مليارات دولار في 2022.

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