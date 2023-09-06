النفط الروسي.. مجموعة السبع لن تراجع مستوى السقف

نقلت وسائل إعلام عن مصادر أن دول مجموعة السبع الكبار لا تخطط لمراجعة السقف السعري الذي وضعته على برميل النفط الروسي، والبالغ 60 دولارا.



من جهتها، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، اليوم، أن مجموعة السبع لا تعتزم مراجعة مستوى السقف في المستقبل القريب، لكنها أشارت إلى أن الدول الغربية لم تراجع المستوى منذ اذار الماضي.

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ورجحت الوكالة احتمال مناقشة المسألة من قبل دول المجموعة السبع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية ايلول 2023.

وبعد فرض السقف السعري في 5 كانون الاول الماضي، أفاد مصدر في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم مراجعة السقف كل شهرين، على الرغم من أن مجموعة السبع خططت لمناقشة التعديلات حسب الضرورة.