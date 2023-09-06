بسبب الصين.. آبل تخسر أكثر من 100 مليار دولار في يوم واحد!

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تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة ومخاوف بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر جماعية في جلسة أمس الأربعاء.إذ كشف معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفع إلى 54.5 الشهر الماضي مقابل التوقعات البالغة 52.5، في حين زاد مقياس الأسعار التي تدفعها شركات قطاع الخدمات مقابل المدخلات.أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.66% أي ما يعادل 199 نقطة متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي.كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% وسط تراجع جميع القطاعات باستثناء الطاقة والمرافق،وقاد مؤشر ناسداك المركب تراجعات وول ستريت بعد انخفاضه بأكثر من 1% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي.أسهم Appleوتراجع سهم آبل بنسبة 3.6% في جلسة أمس الأربعاء مسجلاً أكبر خسارة يومية له في شهر لتفقد الشركة 106 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.وجاءت هذه الخسائر بعد تقارير عن منع الصين للمسؤولين في وكالات الحكومة المركزية من استخدام أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل.أسهم Lockheed Martin:وهبط سهم Lockheed Martin بنحو 5% في جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوياته في 11 شهراً بعد أن قلصت شركة صناعة الأسلحة الأميركية توقعات تسليم طائراتها من طراز F-35.(cnbc)