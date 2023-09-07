على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الخميس، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.