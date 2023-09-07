تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال تموز

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قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، إن الناتج الصناعي لألمانيا انخفض أكثر قليلا من المتوقع في تموز مما يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع بعد تراجع أكبر اقتصاد أوروبي في الشتاء.وانخفض الإنتاج 0.8% في تموز مقارنة بالشهر السابق. وكان محللون في استطلاع أجرته "رويترز" توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.5%.وشهد قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا عاما صعبا حتى الآن بسبب انخفاض الطلبيات وتعثر الإنتاج وارتفاع الأسعار. وانخفض مؤشر إتش.سي.أو.بي النهائي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية للشهر السادس على التوالي في تموز. (العربية)