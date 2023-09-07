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إقتصاد
وسط توقعات بنقص الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
Lebanon 24
07-09-2023
|
23:31
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متأثرة باستمرار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات بنقص الإمدادات.
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ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 89.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.54 دولار.
وبالنسبة للأسبوع ككل، لا يزال الخامان يتجهان لتحقيق مكاسب بنحو واحد في المئة.
وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية "جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير الذي جاء مدفوعا بمخاوف نقص الإمدادات بعد تمديد تخفيضات إنتاج السعودية وروسيا".
وتابع "تستوعب السوق أنباء انخفاض الإمدادات وستحتاج إلى مؤشرات واضحة على طلب عالمي أقوى، خاصة في الصين، حتى تتجه للارتفاع"، مشيرا إلى أن المستثمرين يتوافقون على أن التحفيز الذي تقدمه بكين أخفق حتى الآن في دعم اقتصادها.
ولم يقدم سحب بأكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأميركية دعما يذكر لأسعار النفط.(سكاي نيوز)
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