تراجع طفيف في سعر الصرف.. اليكم ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.