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إقتصاد

إرتفاع كبير بأسعار الأرز

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:18
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بلغت أسعار الأرز في اب أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاما مع ارتفاعها بنسبة 9.8 بالمئة الشهر الماضي، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
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كذلك، سجّلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب. (سكاي نيوز)
 
 
 
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