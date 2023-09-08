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إقتصاد

الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية.. اليكم الاسعار

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:47
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انخفض الدولار الجمعة لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في 9 سنوات مدعوما بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي جعلت أيضا احتمالات إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدورة رفع أسعار الفائدة محل شك.
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كما تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007 في ظل تعرضه لضغوط من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الكبرى.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 104.93 نقطة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 6 أشهر سجله في الجلسة السابقة عند 105.15 نقطة.

وشهد اليورو خسائر على مدى 8 أسابيع متتالية لكنه ارتفع في أحدث التعاملات 0.1% إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0686 دولار أمس الخميس.

واستقر الين عند 147.37 مقابل الدولار. (العربية)
 
 
 
المصدر: العربية
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