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إقتصاد

"آبل" تخسر 200 مليار دولار

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:00
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تراجعت القيمة السوقية لشركة "آبل"، بنحو 200 مليار دولار في أعقاب تراجع مستمر لسهم صانعة الـ"آيفون"، بعد تقارير عن توسيع الصين القيود على استخدام الموظفين لهواتف "آيفون" في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
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وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة "آبل" وتدر ما يقرب من خُمس إيراداتها. (العربية)

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