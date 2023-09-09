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إقتصاد

وسط مخاوف نقص الإمدادات... النفط يسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

Lebanon 24
09-09-2023 | 04:31
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ارتفعت أسعار النفط نحو 1% لتصل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأميركي ومخاوف شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.8% لتبلغ عند التسوية 90.65 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.7% ليبلغ عند التسوية 87.51 دولار.
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وظل خام النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 تشرين الثاني بحسب رويترز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو اثنين بالمئة بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو سبعة بالمئة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة "يستمر تداول أسعار النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف أوبك+ سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء".

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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