‏"فيتش" تُعدّل نظرتها المستقبلية لتركيا‎ ‎من "سلبية" إلى "مستقرة‎"‎

رفعت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" توقعاتها لتركيا إلى "مستقرة"، وأكدت على تصنيفها ‏عند "‏B‏"، وذلك بعد تعيين فريق اقتصادي جديد في البلاد.‏

وقالت إن "تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا، يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".

Advertisement

وفي إشارة إلى أن الفريق الاقتصادي المعين حديثا يسعى إلى تحسين اتساق السياسات، قالت وكالة "فيتش" إن الجهود احتوت على عجز متزايد في الميزانية وتباطؤ الطلب المحلي، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

لكن حذرت "فيتش" من أن التضخم المرتفع في تركيا، يظل الخطر الرئيسي والتحدي السياسي الذي تواجهه البلاد. (سبوتنيك)