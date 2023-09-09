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إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
09-09-2023
|
14:31
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت ما بين 89000 و89500 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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