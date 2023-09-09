على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت ما بين 89000 و89500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.