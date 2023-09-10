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إقتصاد

الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

Lebanon 24
10-09-2023 | 03:48
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 89550 و 89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد".

وكان سعر صرف الدولار سجل مساء أمس السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة مقابل الدولار الواحد.
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