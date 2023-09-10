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إقتصاد

روسيا تتوقع نمو صادراتها من النفط إلى الصين 15%

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:00
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توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الأحد، نمو صادرات بلاده من النفط الخام إلى الصين بنسبة 15% خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن شولغينوف قوله إن الصادرات "ستتجاوز 100 مليون طن" في 2023.
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ويفرض الغرب عقوبات على روسيا منذ بدء الصراع في أوكرانيا للحد من قدرتها على تصدير النفط ومشتقاته بهدف كبح مصادر الإيرادات التي يمكن الاستفادة منها في الحرب.

وأظهر تقرير صدر حديثاَ انخفاض صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى أدنى مستوياتها في 11 شهراً في اب مع قيام مصافي التكرير بتقليص عملياتها استعداداً لأعمال الصيانة المخطط لها في الخريف. (العربية) 

المصدر: العربية
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