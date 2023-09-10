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إقتصاد
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
10-09-2023
|
13:49
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين الـ 89350 و 89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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