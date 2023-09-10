على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين الـ 89350 و 89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.