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إقتصاد
النفط يتراجع في التعاملات الآسيوية المبكرة
Lebanon 24
10-09-2023
|
23:22
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.
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وانخفض خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.77 دولار للبرميل، منخفضا 74 سنتا، أو 0.9 بالمئة.
وقال محللو (أيه.أن.زد) في مذكرة "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع".
وأضافوا أن "هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأميركي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة" في إشارة إلى العملة الأميركية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.
وارتفع كلا العقدين في الأسبوعين الماضيين واستقر برنت عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر الجمعة، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع.
وقال محللو (أيه.أن.زد) إن "أي علامة على طلب قوي من تقارير سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وأوبك من المرجح أن تدفع أسعار النفط للارتفاع".
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