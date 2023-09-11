بعد تراجعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

Advertisement

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.