بكين تحذر المضاربين على تراجع اليوان.. والعملة الصينية تقفز بقوة

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صعّدت الصين دفاعها عن اليوان من خلال توجيه تحذير شفهي قوي للمضاربين وتوجيهات قوية للمستثمرين بشأن سعر الصرف المرجعي اليومي، وهي الإجراءات التي دفعت العملة المدارة بعيدا عن أدنى مستوى لها منذ 16 عاما.وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الاثنين إن المنظمين الماليين في البلاد سيتخذون إجراءات لتصحيح التحركات أحادية الجانب في السوق كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهم واثقون من الحفاظ على استقرار اليوان بشكل أساسي. وجاء تحذير بنك الشعب الصيني بعد ساعات قليلة من قيام صناع السياسات بتحديد سعر تثبيت يومي كان أقوى من المتوقع بهامش قياسي، كما شوهد المقرضون المملوكون للدولة يبيعون الدولارات بنشاط، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، عن متداولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.ومما زاد من انتعاش اليوان، أعلنت الصين أيضاً اليوم الاثنين أن الائتمان توسع أكثر من المتوقع في أغسطس. وكان المتداولون يدركون أنه من المقرر إضافة المزيد من السيولة بالدولار إلى السوق في وقت لاحق من هذا الأسبوع نتيجة للتخفيض الأخير في كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاج المقرضون إلى الاحتفاظ بها، وهي خطوة ستساعد أيضاً في دعم اليوان.وقال بيان بنك الشعب الصيني: "يجب على المشاركين في سوق الصرف الأجنبي أن يحافظوا طواعية على سوق مستقرة". وينبغي لهم "أن يتجنبوا بحزم السلوكيات التي تزعج أوامر السوق مثل إجراء عمليات المضاربة".وقفز اليوان المحلي نحو 1%، وهو أعلى مستوى منذ اذار، إلى نحو 7.27 يوان للدولار قبل أن يقلص مكاسبه قليلا.وما جعل بيان يوم الاثنين أكثر وضوحا من الإجراءات السابقة هو أنه قال إن المضاربات يجب أن تنتهي. في الماضي، اعتمد بنك الشعب الصيني على البائعين على المكشوف باليوان من خلال هندسة الأزمات النقدية في العملة وحرق احتياطياته من النقد الأجنبي. (العربية)