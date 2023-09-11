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إقتصاد

"بي ام دبليو" تضخ الملايين لتصنيع سيارات كهربائية في بريطانيا

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:00
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أعلنت الحكومة البريطانية أن شركة صناعة السيارات الألمانية "بي ام دبليو" ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتحويل مصنع سياراتها "ميني" في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.
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وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة أربعة آلاف وظيفة، وفق الحكومة التي أشارت ايضا الى أنه سيعزّز سلسلة توريد السيارات الكهربائية. (سكاي نيوز)

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