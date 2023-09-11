"بي ام دبليو" تضخ الملايين لتصنيع سيارات كهربائية في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أن شركة صناعة السيارات الألمانية "بي ام دبليو" ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتحويل مصنع سياراتها "ميني" في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

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وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة أربعة آلاف وظيفة، وفق الحكومة التي أشارت ايضا الى أنه سيعزّز سلسلة توريد السيارات الكهربائية. (سكاي نيوز)