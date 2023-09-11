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إقتصاد
المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو في 2023
Lebanon 24
11-09-2023
|
08:20
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خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بسبب الضغوط على طلب المستهلكين نتيجة التضخم المرتفع بالمنطقة، فضلا عن توقعات بانزلاق اقتصاد ألمانيا إلى الركود خلال 2023.
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وأظهرت توقعات المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، بأقل من توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة.
كما توقعت المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام 2024، بعكس توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.6 بالمئة.
وذكرت المفوضية أن ضعف الطلب المحلي، والاستهلاك على وجه الخصوص، يظهر أن معدلات الارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وزيادة التضخم سيكون له نتائج سلبية أكبر من التوقعات على اقتصاد منطقة اليورو.
وأوضحت أن التوقعات بتباطؤ النمو في المنطقة يأتي رغم تراجع أسعار الطاقة عالميا، وقوة سوق العمل، والتراجع القياسي في معدلات البطالة بسبب التوسع المستمر في التوظيف، وارتفاع الأجور.
ومن جهة أخرى، عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمستوى التضخم خلال العام الجاري بتخفيض طفيف، إلا أنها رفعت توقعاتها للتضخم في 2024. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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