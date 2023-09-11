على وقع ترقب بيانات التضخم الأميركية.. انخفاض في أسعار العملات المشفرة

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انخفض سوق العملات المشفرة في بداية الأسبوع حيث حول المتداولون تركيزهم إلى بيانات التضخم الجديدة واستوعبوا الأحدث في المعركة القانونية التي خاضتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مع شركة ريبل.وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 2.8% ليتم تداولها عند 25004 دولارًا، وفقًا لـ Coin Metrics. أما إيثريوم، التي تتبع تحركاتها تحركات عملة البيتكوين كأصل مشفر "من الدرجة الأولى" بدلاً من عملة بديلة أخرى، فقد انخفض آخر مرة بنحو 4% عند 1540 دولارًا.انخفضت عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 25 ألف دولار، وهي المرة الأولى دون مستوى الدعم الرئيسي هذا منذ يونيو.قادت العملات البديلة انخفاضات سوق العملات المشفرة لبدء اليوم، بعد أن جادلت لجنة الأوراق المالية والبورصة في وقت متأخر من يوم الجمعة بضرورة استئناف حكم المحكمة التاريخي الصادر في يوليو في قضيتها ضد شركة ريبل.وانخفضت عملة XRP بنسبة 5%، وفقًا لشركة Coin Metrics، جنبًا إلى جنب مع رمز Polygon. خسرت عملة Polkadot 4%، في حين انخفضت عملة Binance Coin ورمز Solana وLitecoin بنحو 3% لكل منهما.قال داريوس طباطبائي، المؤسس المشارك لشركة Vertex Protocol: "يبدو الأمر وكأنه إرهاق، ومع التراجع العام في السيولة من صناع السوق، فإن أي تحرك للأسفل يميل إلى أن يكون أكثر تقلبًا". "ومع ذلك، فإن البيئة تمثل تحديًا حيث لا تزال الأحجام منخفضة بشكل عام ولا يعود المستخدمون إلى العملات المشفرة بأعداد كبيرة حتى الآن."يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي والتي جددت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في السابق.وستنخفض أحدث قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يومي الأربعاء والخميس على التوالي. ويأمل المستثمرون في الحصول على قراءات منخفضة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع كلاهما بسبب ضغوط تكلفة الطاقة.على الرغم من أن التضخم يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا للبيتكوين من الناحية النظرية، إلا أنه يمكن أيضًا أن يوجه بعض المستثمرين الذين يخشون الركود بعيدًا عن الأصول الخطرة.