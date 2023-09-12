بعد تراجعه مساء أمس.. الدولار يعاود ارتفاعه

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 89500 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.